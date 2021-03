A

partir de ya, por disposición oficial, todos los usuarios de la banca en línea tendrán que autorizar a su banco para que los pueda ubicar en tiempo real, es decir, geolocalizarlos al momento de realizar una operación; en caso de no hacerlo, no podrán realizarlas. Hasta ayer no se tenía noticia de que tres de los más grandes, CitiBanamex, BBVA-Bancomer y Banorte, hayan empezado el nuevo mecanismo. Se supone que es para combatir los fraudes y el lavado de dinero. Según esto, los bancos no compartirán con nadie tu ubicación, ya que se usará sólo al momento de las transacciones, como transferencia de fondos. Lo que preocupa a los clientes es que su localización vaya a ser utilizada para fines de cobranza por parte de los bancos o terceros. Usando sólo el teléfono son implacables, aunque recientemente Condusef ha emitido una serie de medidas para contener a los despachos de cobranza. En la reciente convención bancaria se abordó el tema de la bancarización , incorporar al sistema a mayor número de personas, porque es muy bajo el porcentaje todavía. Se habló de que abrirán sucursales en todas las poblaciones del país. Probablemente este nuevo requisito de localización hará que muchas personas prefieran seguir guardando el dinero bajo el colchón.

Otro partido familiar

¿No es sobrerrepresentación de carácter familiar?

La hija de Elba Esther Gordillo, Maricruz Montelongo Gordillo, y otros familiares y amigos encabezan la lista de candidaturas plurinominales del partido de reciente registro Redes Sociales Progresistas (RSP). Por acuerdo de la asamblea extraordinaria de la comisión política nacional, Montelongo Gordillo, ex diputada federal y esposa de Fernando González, dirigente de RSP, irá por la cuarta circunscripción, integrada por la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En la lista también se encuentra Ricardo Aguilar Gordillo, sobrino de la profesora. Quedó fuera Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda de Felipe Calderón, quien finalmente rechazó encabezar la lista de candidatos plurinominales. En mantener a estos personajes, sumando los demás partidos, los contribuyentes mexicanos gastarán este año más de 7 mil millones de pesos.

Rumbo a la Corte

De acuerdo con la edición digital de Expansión, algunas empresas privadas generadoras de energía verde están buscando comprador, el negocio ya no será tan bueno como parecía con la reforma energética de Peña Nieto. El tema está en tribunales, y eso cuesta, no genera ganancias. Al respecto, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, declaró sin materia los recursos que la Secretaría de Energía presentó contra las suspensiones provisionales dictadas por un par de jueces que detuvieron la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica. Los magistrados Eugenio Reyes y Rosa Elena González resolvieron por unanimidad dejar sin efecto el acto reclamado por el gobierno federal. Lo que sigue es la Suprema Corte, y si falla en contra, la reforma constitucional.