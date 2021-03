En este mundo de trabajo en remoto, da la sensación que tenemos que estar conectados las 24 horas del día. Vamos a proveer apoyo y guía. No es fácil, pero estamos trabajando duro para que las condiciones mejoren , indicó Solomon en su mensaje, según un texto al que tuvo acceso el diario The New York Post.

Por otra parte, para aliviar la fatiga relacionada con la pandemia y el teletrabajo, la nueva directora del banco estadunidense Citigroup prohibió las reuniones por video los viernes y dijo que se limitarán las llamadas fuera del horario laboral.

Jane Fraser, quien asumió la dirección del banco a principios de marzo y es la primera mujer en ser nombrada directora de una gran empresa de Wall Street, animó a sus empleados a tomarse vacaciones y adelantó que tiene previsto que el 28 de mayo sea festivo para todos los empleados.