Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 23 de marzo de 2021, p. 14

Los servicios de distribución y abasto de agua, así como el drenaje no deben ser privatizados, son un bien público indispensable para garantizar el derecho humano , señaló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores. Sostuvo que el tema ha sido factor, no sólo de bienestar, sino también de desigualdad, conflicto e injusticia cuando no ha estado disponible para todos.

Ayer en la conferencia virtual La gestión hídrica rumbo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el contexto de la celebración del Día Mundial del Agua, agregó que el líquido es fundamental para la supervivencia humana, por lo que se deben redoblar esfuerzos para proteger las fuentes de agua dulce de la contaminación, del acaparamiento y del desperdicio.

Refirió que el gobierno busca hacer a las comunidades partícipes de la política ambiental con el propósito de que se conozca, el valor del agua es más que su precio monetario .