s muy probable que la alcaldía Cuauhtémoc no se convierta en la arena de lucha donde se decida el futuro político de la ciudad, pero sí será un punto de mayor importancia para considerar los horizontes de actuación, cuando menos, de la tribu que encabeza Ricardo Monreal.

Después de su sonora derrota en las listas de candidatos a las alcaldías, donde no logró ningún puesto desde Morena, ha metido en la contienda a Sandra Cuevas desde la formación Va por México, que respaldan PRI-PAN-PRD, en un acuerdo que niega la huella de Monreal, pero que, como se sabe, no es más que otras de las argucias que el senador acostumbra.

Sandra Cuevas, militante no hace mucho tiempo del PRD, gente muy cercana al zacatecano, dice ahora no tener mayor relación con quien fuera su orgullo , aunque todo el mundo tiene claro que su candidatura fue un acuerdo de Monreal con los partidos que ahora la postulan.

Apenas el 22 de diciembre de 2020, la hoy candidata decía: Me siento muy orgullosa de formar parte del equipo del doctor Ricardo Monreal, quien además de ser un gran jefe, su calidad humana es inconmensurable .

Poco después, la mujer, en un recorrido por la colonia Maza, en Cuauhtémoc, lucía una camiseta que la identificaba como militante de Fuerza por México, partido cuyo dueño es Pedro Haces, y hay quien asegura que el ex panista Manuel Espino también le otorgó su confianza y apoyo.

Y después del periplo, para que nadie pueda dudar de su solidez ideológica, aparece como la carta del menjurje de partidos políticamente muertos que buscan renacer, entre otras formas, con la inserción de caras nuevas en sus listas, cosa que no hubiera estado mal en otros tiempos, hoy ya es muy tarde.

Pero hay algo más en juego: según las cuentas de quienes observan esta carrera electoral, la postulación de Cuevas podría ser el único, el último aliento político de Monreal en la ciudad. Si la candidata pierde, Monreal se quedará sin fichas para el tablero de la capital del país y su salida de escape, el gobierno de la ciudad, se habrá esfumado, afortunadamente.