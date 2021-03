E

l pasado viernes los consorcios Fomento Económico Mexicano (Femsa, propietaria de la cadena de tiendas Oxxo) y Grupo Bimbo –el monopolio panadero de la siempre pía familia Servitje– reaccionaron de inmediato a las observaciones presidenciales, de que empresas como las citadas pagan mucho menos por consumo de energía eléctrica de lo que cubre una familia de clase popular o media, paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo . Y al carro subió a la trasnacional Walmart.

Pues bien, Femsa (también la mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina) rápidamente emitió un comunicado en el que aseguró que en 2020 las tiendas Oxxo pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mil 576 millones de pesos, a razón mensual promedio de 14 mil 52 pesos por tienda conectada a energía renovable (a cada una de ellas se le subsidia con 26 mil 544 pesos). Por medio de contratos con cinco parques eólicos en el país satisfacemos 69.4 por ciento de nuestras necesidades de electricidad. El suministro de energía renovable que surte a nuestras operaciones nunca ha ido en perjuicio del Estado mexicano. Los contratos correspondientes son legales y legítimos .

A su vez, Grupo Bimbo aseguró que paga en su totalidad sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países en donde opera , que son muchos, y destacó que posee plantas eólicas que abastecen al corporativo.

Ésa fue su explicación oficial, pero en la mañanera de ayer el presidente López Obrador divulgó un elemento no incluido por los citados consorcios: Femsa, Bimbo, Walmart y muchas más (todas propietarias o principales clientes de empresas eólicas, como Iberdrola) pagan tres tantos menos que los consumidores con tarifa doméstica no subsidiada y la mitad de lo que cubre una tienda de abarrotes de colonia, barrio o pueblo. “Y si lo comparamos con un hogar sin subsidio pues…”, señaló el mandatario.