El país está cansado de ideas fuera de lugar, palabras intrascendentes y acciones tardías o equivocadas. Brasil exige respeto , dijeron.

La misiva indica que la recesión está provocada por la pandemia y no se superará si no es controlada por una postura competente del gobierno federal . Entre los firmantes destacan Roberto Setúbal y Pedro Moreira Salles, accionistas de Itaú; Pedro Passos, cofundador del fabricante de cosméticos Natura & Co Holding ; los ex banqueros centrales Gustavo Loyola y Arminio Fraga; y el ex ministro de Finanzas Pedro Malan.

En la misiva se afirma que al ritmo actual de vacunaciones, el país tardará tres años en inmunizar a toda la población, al tiempo que se agrega que Chile está vacunando 10 veces más rápido que Brasil.

Recuperación económica lejana, sin control del virus

No podemos esperar una recuperación económica si la pandemia no está bajo control. No hay más tiempo que perder en debates estérilesy noticias falsas , dice la misiva, en la que también se señala que debería evaluarse un confinamiento total .

El producto interno bruto de Brasil se contrajo 4.1 por ciento en 2020, su mayor recesión anual en varias décadas.

Los economistas señalaron que tan sólo el descenso en las actividades le costó al país una recaudación fiscal de 6.9 por ciento, aproximadamente 58 mil millones de reales (10. mil 500 millones de dólares).

Hasta ayer habían muerto más de 295 mil personas por Covid-19, la segunda mayor cifra a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos, y el número de contagios rebasa los 12 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins.