Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 23 de marzo de 2021, p. 9

Washington. Una cinta feminista y otra catalogada de surrealista son las vencedoras en los Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), que reconoce el talento de la escritura en el cine. La película Promising Young Woman, dirigida por la inglesa Emerald Fennellcine, se implantó en la categoría de mejor guion original frente a las nominadas Judas and the Black Messiah, Palm Springs, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Ahora, el filme pelea por un Óscar en el mismo renglón, con la producción de Aaron Sorkin, que aborda los sucesos cometidos por el gobierno federal cuando acusó a siete personas de conspiración en Chicago. En tanto, Borat Subsequent Moviefilm brilló en la sección de mejor guion adaptado ante la competencia de las talentosas Ma Raineys Black Bottom, News of the World, One Night in Miami y The White Tiger. La obra del estadunidense Jason Woliner traza así una senda prometedora en igual categoría en la carrera a la estatuilla, otorgada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Ted Lasso, serie desarrollada por Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Joe Kelly y Brendan Cazan, triunfó en televisión con los premios de mejor comedia y mejor nueva serie; en tanto, The Crown se impuso como mejor serie dramática. En los apartados de mejor serie limitada o película televisiva se quedó Mrs. America, y como mejor adaptación ganó Gambito de Dama.