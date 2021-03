Reuters

Periódico La Jornada

Martes 23 de marzo de 2021, p. 18

Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en negociaciones con el consorcio encabezado por la firma con sede en Houston, Texas, Talos Energy para la operación del yacimiento Zama, admitió el director general de la petrolera, Octavio Romero. A su vez informó que se busca la renegociación de los contratos con la compañía energética Vitol –que ha reconocido haber otorgado sobornos a cambio de la obtención de contratos– a fin de deshacerse de condiciones desfavorables.

Romero explicó que Pemex está abierta a evaluar que Talos sea el operador del yacimiento compartido Zama, si un acuerdo para unificarlo beneficia a la gigante estatal, que enfrenta una compleja situación económica.

Señaló que aunque Pemex cumple todos los requisitos para ser el operador de Zama, ubicado en aguas someras del Golfo de México, no está cerrada ahora a ceder ese rol, que constituye un punto álgido en las negociaciones de unificación y cuyo plazo está por expirar.

Estamos en pláticas , subrayó Romero, quien lidera una petrolera con pasivos financieros de 113 mil 200 millones de dólares y que perdió 24 mil 110 millones de dólares en 2020. No detalló qué está buscando Pemex en las negociaciones.