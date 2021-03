▲ La pintura Embrace on the Beach, de Edvard Munch, encabeza los lotes de la subasta Modern Renaissance, con un precio estimado de 12.5 a 16.6 millones de dólares. Es la primera venta importante de Sotheby’s del año; se realizará este jueves. Foto Afp

La casa de subastas de Londres realizará su primera venta importante del año el 25 de marzo, Modern Renaissance, con Embrace on the Beach, de Munch, encabezando los lotes con un precio estimado de 12.5 a 16.6 millones de dólares.

Hockney y Pollaiuolo

El enorme paisaje de cuatro metros de David Hockney, Tall Dutch Trees After Hobbema, inspirado en The Avenue at Middelharnis de Meidert Hobbema, del siglo XVII, se vendería por entre 9.1 a 11.8 millones de dólares.

Otras obras de arte incluyen Portrait of a Youth, del pintor del siglo XV Piero del Pollaiuolo, con un precio estimado en 5.6 a 8.4 millones de dólares.

El lienzo de parodia del artista callejero Banksy de una portada de Vanity Fair de 1991 de la actriz Demi Moore, embarazada y desnuda, tiene un precio de venta de 3.2 millones de dólares.