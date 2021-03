Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 16

Un infierno , así define Gustavo, profesionista colombiano, el trato que recibió por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no sólo le negaron el acceso al país, sino me humillaron y me trataron peor que delincuente .

Recientemente, Gustavo, quien prefiere no dar su apellido, viajó a México para visitar a unos amigos colombianos que viven aquí desde hace años.

Narra que en la entrevista para pasar migración se le preguntó cuánto dinero traía, cuánto tiempo estaría en el país y a dónde llegaría. Gustavo respondió que pretendía estar dos meses, que el saldo en su tarjeta bancaria era superior a 2 mil dólares e intentó sacar su celular para verificar la dirección de su paisana que lo alojaría, pero se lo impidieron.