Borrego Llorente manifestó que entre las inconsistencias para negar el acceso destacan que el extranjero no pueda demostrar que tiene recursos suficientes para estar en el país, no cuenta con boleto de regreso, no comprueba que visitará a alguien o no tiene una reservación en un hotel.

Lo que vamos a tratar de hacer es corregir los procesos para detectar casos de discrecionalidad o malos entendidos. Para la cancillería, si un extranjero que debía entrar, no pudo hacerlo (a causa de las ineficacias) es un abuso y tenemos que cambiarlo . Desde hace unas semanas, ciudadanos colombianos a quienes se les negó la entrada a México en terminales aéreas, han denunciado que se les mantuvo en celdas por horas y hasta días, donde habrían sufrido presuntas violaciones a sus derechos humanos, y se les regresó a su país sin ninguna explicación. Ante el incremento de las quejas, la cancillería de Colombia envió una nota diplomática a su par mexicana para visibilizar esta problemática. Una de las primeras acciones que la SRE hizo para atender ese llamado diplomático fue realizar un recorrido por el AICM, junto con directivos del INM y la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, para verificar los procesos de ingreso de extranjeros.