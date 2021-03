Las fuentes consultadas informaron que decenas de personas que no cuentan con el documento oficial que les permite transitar hacia México, fueron regresadas a Guatemala, y a quienes lo poseen les advirtieron que a partir del lunes no podrán ingresar.

No podemos dejarlo pasar, de verdad. Le invitamos a que regrese a su lugar de origen, por favor. Lo sentimos. No los podemos dejar pasar , repetía una agente migratoria cuando un grupo de personas trató de ingresar al país después de haber cruzado por el río en una balsa.

Perfecto! Sí, está bien. Es una reacción bastante buena para el control de los migrantes; la verdad, están haciendo un buen trabajo. Es la primera vez que visito su país, no sabía cómo es el movimiento, prácticamente voy a solicitar un permiso a la aduana, para a ver si me dejan ingresar. El agente sólo me indicó que tenía que pasar por la aduana. Vamos a ir a probar al puente y de repente nos dejan y si no, me regreso para Guate , comentó a la prensa un guatemalteco.

Otro de sus paisanos, que tampoco se identificó, comentó que venía al país a comprar un par de botas y galletas para el disfrute de la familia para la Semana Santa. La migra dijo que no hay paso. Regresamos mejor, para sacar permiso .

Las fuentes comentaron que este domingo no se observó presencia de personal de salud, que se supone también será desplegado en la zona fronteriza, junto con policías y militares para cumplir el cerco sanitario al Covid.