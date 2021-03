Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 5

La dirigencia nacional de Morena anunció que impugnará el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que modifica las reglas en materia de diputaciones plurinominales.

Al informar de dicha acción, el dirigente nacional de esta fuerza política, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que es válido que haya consejeros electorales que no coinciden con Morena ni con su proyecto, principios y valores ; no obstante, los instó a que “si nos quieren enfrentar, afíliense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática. No desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota lo prianista”.

Expresó que en 2018 la población no sólo votó para que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, sino también para que Morena se convirtiera en mayoría en el Congreso de la Unión con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Transformación .

Aseguró que en 2021 este partido sigue contando con el apoyo de la población para mantener la mayoría junto con sus aliados parlamentarios.