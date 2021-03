Jorge A. Pérez Alfonso

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 4

Oaxaca, Oax., Aquí (en Oaxaca) no le apostamos a la división, aquí no sacamos raja política de las contingencias, aquí no se lucra políticamente con algo tan delicado como la salud del pueblo mexicano , manifestó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la ceremonia para conmemorar el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, realizada en Guelatao.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal refrendó el compromiso con la Federación y puntualizó: En Oaxaca, se lo reitero, cerramos filas con usted, señor Presidente . Y es que –subrayó– mientras a su gobierno le vaya bien, le irá bien a todos los mexicanos, que es lo más importante.

Murat destacó que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades federales para construir un gobierno fuerte, rechazando la politiquería y que sean la rendición de cuentas y los resultados los que comprueben su desempeño.

En este sentido, expuso que en Oaxaca los resultados son palpables. Resaltó el ambiente de gobernabilidad que se vive en el estado y que durante muchos años no existió.

Mencionó que ha habido un crecimiento sostenido durante su gestión; incluso, pese a la pandemia, los programas sociales han seguido llegando a quienes más los necesitan.

Informó que Oaxaca está incluido entre los 10 estados más seguros del país, lo que, reconoció, se ha logrado con el apoyo decidido de la Federación, principalmente con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que agradeció al general Luis Cresencio Sandoval.