ecuestrar es retener, impedir, arrebatar, forzar. Es, también, el pan de cada día en la vida de no pocos países hace tiempo acostumbrados a la violencia real como parte de su vida cotidiana, en un planeta cuyos habitantes no han logrado un equilibrio, como tara de conciencia, entre cerebro, corazón y palabra. Los secuestros que ha ocasionado la pandemia, tan dañina en lo social como discreta en lo letal, son incalculables, pues no se trata ya de apropiarse de personas para pedir rescate por ellas o para ejercer una venganza o intimidar una causa. Es algo más sutil, pero igualmente catastrófico.

Que el grueso de la población se quede en casa como medida para prevenir contagios, ha tenido como resultado el empobrecimiento de la mayoría, excepto los fabricantes de enfermedades y medicamentos, que ya no saben dónde guardar el inimaginado dinero obtenido por luchar contra el virus. El resto de las enfermedades o han sido postergadas y desatendidas o de plano borradas de la lista de prioridades sanitarias, habida cuenta de lo redituable que resultó encaramarse al carro del combate a la nueva violencia, al impune secuestro de usos y costumbres, de empleos, servicios, estudios, relaciones.