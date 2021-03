El mustio

No olviden enviar una calurosa felicitación al ex presidente Ernesto Zedillo. No, no es su birthday, pero hay excelentes noticias para el privatizador de los ferrocarriles mexicanos. Canadian Pacific Railway Ltd. acordó comprar Kansas City Southern por 25 mil millones de dólares con el propósito de crear una red ferroviaria de más de 30 mil kilómetros que unirá a Estados Unidos, México y Canadá. La transacción daría a Canadian Pacific acceso a México, que representó casi la mitad de los ingresos de Kansas City Southern el año pasado, y crearía la única red que atraviesa los tres países de América del Norte, dice Bloomberg en su edición digital… Esta transacción será transformadora para América del Norte , dijo Keith Creel, presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific. La entidad combinada, que se llamará Canadian Pacific Kansas City, o CPKC, tendrá ingresos por alrededor de 8 mil 700 millones de dólares anuales y casi 20 mil empleados. Hay que reconocer que el ahora próspero hombre de empresa sigue creando empleos, pero en el extranjero. ¿No es para felicitar al mustio ex presidente Zedillo?

Twiteratti

Dicen defender las energías limpias, pero en realidad defienden a trasnacionales que han despojado a las comunidades.

Escribe @aceloruiz

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com