▲ El candidato izquierdista Andrés Arauz y el aspirante de derecha Guillermo Lasso afirmaron ayer en un debate que mantendrán la dolarización implementada en el país desde 2000, en caso de ganar la segunda vuelta presidencial del 11 de abril. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador , dijo Lasso, un ex banquero conser-vador que se ubicó segundo con 19.74 por ciento de los votos en la primera vuelta del 7 de febrero. En tanto, Arauz, delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), también aseguró que no haría cambios en ese sentido: “Vamos a mantener la dolarización y a fortalecerla”, reportó Afp. Foto captura de pantalla de YouTube