Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 23

El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se trata de la española Acciona, compañía acusada de realizar prácticas de corrupción en América Latina, mediante sus filiales. Una de sus subsidiarias en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por ejecutar un esquema de corrupción.

Otra de sus filiales en Ecuador se encuentra en investigación debido a que participó con Odebrecht en la construcción de una línea del Metro, por lo que se le investiga por posibles sobornos a autoridades de Ecuador.

Además, Acciona también pagó una multa en España por un esquema de corrupción a autoridades de la localidad de Aragón, del cual se declaró culpable.

La investigación se centra sobre el parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas. En las indagaciones se ha detectado que participó una empresa con características de fachada.

El parque eólico El Cortijo es el quinto de Acciona en México y primero en ponerse en marcha de los vinculados a la reforma energética.