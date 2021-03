Refiere que siempre me han gustado los contenidos sociales, a la hora de abordar mis historias. Fue un tema que me interesó desde el principio, porque tengo mucha conexión intelectual con la cultura estadunidense. No me gustan los gobiernos, pero su cultura sí: me gusta el jazz y he seguido la evolución de su música, literatura y cine .

Menciona que siempre le ha fascinado la figura humana. Hay toda una estética negra que se da en lo gestual, y es muy lindo dibujar afroestadunidenses. No quise perder la oportunidad de hacerlo; (la novela) me salió como me salió. Tiene virtudes y defectos; la veo con el tiempo y le veo cosas que no me gustan, pero lo que más me interesa es que llegue temáticamente .

La construcción de la estética se originó en el cine que Altuna veía, así como en fotografías. En aquel entonces no había Internet; ahora hubiera sido fácil. Me llevó un año hacerlo .

Las historias surgieron de las crónicas que le mandaba un amigo desde Los Ángeles. “Ficcioné cosas que habían sucedido, pero los sucesos daban para muchísimas historias. Lo que narré ahí está muy apegado a lo que pasó: las peleas de los Bloods y los Creeds, los conflictos entre hispanos y afroestadunidenses. Era un caldo de cultivo interesante”.

Señala que la novela fue hecha en blanco y negro porque le gusta más que en color. En principio, porque es más dramático. Hay una razón más personal, íntima y de mi forma de trabajar: se parece bastante a lo que imagino .

Altuna dice: No me gustan las moralejas, pero eso que sucede en la novela desgraciadamente sigue pasando porque no veo luz al final del túnel. Somos víctimas unos de otros. En la sangre derramada está la de víctimas y victimarios, y eso es en parte lo que no aprendemos en la actualidad: no prestamos atención y el mundo desarrollado no tiene piedad por el tercer mundo .