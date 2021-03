Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 7

Nawal El Saadawi, reconocida escritora egipcia y una de las voces del feminismo más prominentes en el mundo árabe, falleció este sábado a los 89 años en El Cairo por un problema de salud no especificado, informó el diario Al Masry al Youm, en el que colaboraba.

La médica es considerada la más importante feminista en Egipto. Alcanzó notoriedad con su libro Mujeres y sexo, en el que denunció en 1972 la práctica de la mutilación genital femenina, que ella sufrió en su infancia. A consecuencia fue cesada de un cargo directivo en el Ministerio de Salud Pública de su país.

Años más tarde criticó que la opresión de la mujer es muy sutil. Si miramos la circuncisión femenina, la escisión del clítoris, se hace físicamente en Egipto. Pero aquí (en el Occidente) se hace sicológicamente y mediante la educación. Así que aunque las mujeres tengan clítoris, éste fue prohibido; fue eliminado por la teoría freudiana y por la cultura dominante .

La destaca intelectual y activista recibió en 2010 un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La escritora denunció en numerosas ocasiones haber sido objeto de amenazas de muerte de grupos islamistas y otros radicales.

Escribió novela, relatos, memorias y obras de no ficción como La mujer es el origen, La cara desnuda de la mujer árabe y Una nueva lucha en la liberación de la mujer árabe.

En una entrevista con el diario La Vanguardia, la siquiatra sostuvo que su razón era escribir y luchar por la justicia y la igualdad. Sin igualdad no habrá amor verdadero entre hombres y mujeres, habrá sólo matrimonio; por eso me divorcié de tres maridos .

Ahí afirmó que la esencia de la vida es la vida misma, no tiene motivo ni razón. La vida es placer, amor, disfrute, libertad y creatividad .

El Saadawi nació en octubre de 1931 en una aldea en el Delta del río Nilo y estudió medicina en la Universidad de El Cairo. Fue siquiatra y profesora universitaria. Además, escribió medio centenar de libros e incontables artículos de opinión en varios diarios egipcios.