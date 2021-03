D

urante los últimos días pudo verse, en las estaciones del Metro parisiense, alrededor de la Ópera, situada en el Palais Garnier, y del Louvre, a una joven pegar en las paredes (“con la cinta adhesiva que me volé de mi oficina”, confiesa sin pena) una carta de amor. Simples hojas o cartulinas donde la chica, llamada Emily, escribió la fugaz historia de un encuentro con un desconocido a quien buscaba. Su mensaje era semejante a una de esas cartas lanzadas al mar en una botella. Un se busca distinto al wanted colgado en las oficinas de un sherif estadunidense. Para ayudar a identificarse al amado destinatario, Emily precisó el color de pelo, de pantalones y de chamarra, la altura, la corpulencia, la mochila colgada de sus hombros en la espalda y, sobre todo, la sonrisa de sus ojos.

Amorosa, la joven francesa, recorría desde temprano en la mañana a la hora del toque de queda, los corredores del Metro en busca del amado, sin duda convencida de ser correspondida. Tal es la magia del amor a primera vista, menos raro de lo que puede imaginarse y no sólo en las novelas. Cruce fugitivo de dos miradas. Emily vio sonreír los ojos del rostro cubierto por la mascarilla obligatoria en los transportes comunes. De la sensación fulgurante de encuentro siguió la del flotamiento amoroso. La chica volvió al lugar donde se cruzaron sus miradas y caminó de un lado al otro del túnel entre las caras enmascaradas. Le vino entonces la idea de pegar en los muros un mensaje dirigido al desconocido visto entre los cientos de viajeros.

Encuentro de miradas de una a otra ventana de los vagones del Metro. Ezra Pound escribe, en el primer haikú realizado en lengua inglesa, estos dos versos de “ In Station Of The Metro”: La aparición de esos rostros en el gentío; / pétalos en una rama, negra mojada .

En otro poema, algo más largo, habla de las miradas que se cruzan y se pierden cuando los vagones del Metro avanzan en sentidos contrarios separándolos para siempre.