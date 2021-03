Por segunda ocasión, el abogado Sergio Arturo Ramírez afirmó que su clienta aportaría pruebas del involucramiento del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray en el desvío de recursos públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que durante la negociación con la FGR entregaría información y documentos que permitirán a la Fiscalía tener evidencia para acusar a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las instituciones que dirigió Rosario Robles.

“Cuando el personal de la Seido vaya a interactuar con Rosario Robles ya podremos plantear cuáles son los casos en particular en los que va a dar información. El de Luis Videgaray es el más concreto en el que ella tiene información veraz, dijo Sergio Arturo Ramírez el pasado 9 de marzo, pero fuentes cercanas a la defensa señalaron que no existe interés de la Fiscalía por contar con el testimonio de la ex funcionaria, luego de que Zebadúa señalara involucrados en la red entera de ex servidores públicos que participó en la red de corrupción que desarrolló la estafa maestra.