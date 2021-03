Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 21 de marzo de 2021, p. 9

La regulación de las redes sociodigitales va a suceder eventualmente pero debe de ser de una forma muy delicada sin impedir su evolución y tomando en cuenta cómo proteger la libertad de expresión, señaló Daniela Ramos Estefan, abogada, especialista en temas de tecnología.

En el conversatorio Redes sociales ¿regular o no regular?, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, indicó que la base también debe de ser evitar la desinformación.