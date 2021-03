Jared Laureles C.

Retirar la concesión a una empresa minera canadiense si no respeta las leyes mexicanas, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es posible, ya que el gobierno federal no tiene facultad para ello, señaló Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

El activista explicó que la única condición para cancelar una concesión está vinculada con dos posibles rutas: que la misma empresa se desista de tenerla o que no pague el impuesto correspondiente sobre la superficie concesionada.

Con esta última excepción, indicó, se estima que en lo que va de la actual administración han sido canceladas entre 8 mil y 9 mil concesiones.