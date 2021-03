En conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde informó que los contagios por Covid-19 se incrementaron en 5 mil 729, para un total de 2 millones 193 mil 639, mientras que los decesos acumulados suman 197 mil 827, al confirmarse este sábado 608 decesos, alertó que bajar la guardia en las medidas preventivas es el principal riesgo.

No podemos olvidar lo básico, y no porque te hayas aplicado la primera dosis consideres que estás libre (de riesgos) y que puedes bajar la guardia, pues a pesar de haber sido inmunizado se deben mantener los cuidados , apuntó.

Nucamendi Cervantes señaló que más que acciones de riesgo, como acudir a un restaurante, mercado o centro comercial, la actividad de riesgo es que no uses cubrebocas, que no hagas lavado frecuente de manos y que no guardes tu sana distancia, porque son las medidas que permiten cortar los contagios, y no porque pensemos que éstos han disminuido puedo hacer actividades que los propicien nuevamente .

La directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud también destacó que a la fecha los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (Esavi) suman 12 mil 242 y representan 0.2 por ciento de las dosis aplicadas a la fecha.