A

la memoria del gran Vicente Rojo y con abrazos para Barbarita

Tal vez sea demasiado tarde, pero Santino se arrepiente de haberse valido de tantos pretextos absurdos para justificar sus retrasos y faltas en la farmacia donde trabaja. De poca memoria, perezoso, confiado en su apostura y simpatía, jamás ha tenido la precaución de renovar su repertorio de mentiras. Mucho menos se interesó por llevar un registro de las veces que había involucrado en sus alegatos a falsos parientes, amigos y vecinos a quienes –según él– había tenido que acompañar a la delegación, al hospital y, en los casos extremos, también al cementerio.

Al principio, Doña Bertha se lo creía todo y elogiaba el espíritu solidario de Santino, pero llegó el momento en que, a fuerza de oír las mismas excusas, se dio cuenta de que eran falsedades. Para demostrarle al mentiroso que se daba perfecta cuenta de la situación, decidió desenmascararlo: Santino, en el último mes has llevado a tu prima cinco veces al hospital para que tuviera su bebé. Santino, es la cuarta ocasión en que entierras a tu cuñado. Eso de que tu compadre tuvo un accidente me lo has dicho no sé cuántas veces. ¿Crees que de nuevo vas a engañarme?

Ese método no fue eficiente para disciplinar a Santino, y doña Bertha pensó en un recurso más drástico: ponerle un ultimátum. En la primera oportunidad se lo hizo saber: No soy tan tonta como crees. Ya me di cuenta de que eres falso y abusivo. La próxima vez que llegues tarde te suspendo una semana y sin goce de sueldo.

II

Lleva más de una hora de retraso y aún le faltan por lo menos quince minutos de trayecto. Imagina a Doña Bertha a la entrada de la farmacia diciéndole: No puedes pasar. Y conste que te lo advertí: quedas suspendido una semana sin goce de sueldo. Santino reconoce que el castigo es justo, que lo merece, pero tiene la esperanza de que sea más leve cuando le diga la verdad a su jefa: Se me hizo tarde porque mi abuelita me pidió que la acompañara a que le pusieran la vacuna: tenía miedo.

Al imaginar la situación, Santino advierte que brindarle compañía en ese momento es lo único bueno que ha hecho por su abuela, la mujer que le ha dado protección desde que él era un niño de cinco años. A esa edad se despidió de sus padres porque un amigo se había ofrecido a cruzarlos a Estados Unidos. Recuerda vagamente la voz de su madre: Mi amor, Santi, ahorita no podemos llevarte con nosotros, pero en cuanto consigamos trabajo vuelvo por ti.

De eso y de la noche en que durmió por vez primera abrazado de su abuela ha transcurrido mucho tiempo. Sus padres para él son extraños y si los viera sería difícil reconocerlos. La única figura que domina su vida es la de su abuela. Se enorgullece de haber ido con ella a que le aplicaran la vacuna. Lo conmueve recordarla con los ojos cerrados, asustada y a punto de llorar como una niña, en el momento en que la aguja penetró en su brazo.

III