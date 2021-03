L

a búsqueda del poder puede convertirse en un terrible problema. Para que la democracia pueda sobrevivir, se requiere que los que compiten por el poder estén dispuestos a aceptar la derrota en las elecciones.

Lo anterior es verdaderamente difícil. Muchas veces los candidatos más populares tienen defectos profundos que parecen no mover el repudio general. En ocasiones, un candidato que pareciera detestable es elegido por la masa, y aquí es donde la democracia parece no tener un antídoto.

Son en estas circunstancias cuando deseamos que un poder superior defina al mejor abanderado, y ese es justamente el camino para acabar con la democracia. Cuando un líder sustituye la voluntad electoral, la democracia ya no tiene remedio.

Los demócratas deben aceptar la posibilidad de la derrota como parte del sistema. Si los comicios son legales y justos no necesariamente son sabios. Es aquí donde pareciera inevitable la desilusión y la rabia cuando resulta obvio que la decisión popular no es la mejor posible. Cuando eso sucede, los demócratas no sólo deben aceptar la derrota, sino que en el siguiente turno pueden obtener la victoria y haber sido vencidos no significa que sus expectativas queden canceladas.