Más allá de este magno proyecto, con el cual se busca superar las secuelas económicas de la crisis sanitaria, el ex senador y ex vicepresidente ha tenido gestos inesperados que sugieren una nueva orientación en la política económica de la Casa Blanca. Uno de estos giros está en su postura ante el sindicalismo y la organización de los trabajadores en defensa de sus derechos: como ha resaltado nuestro corresponsal David Brooks, el endoso de Biden a un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales, y su respaldo verbal a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama, pueden verse como la expresión más prolaboral de un jefe de Estado en décadas. Además, se encuentran en preparación iniciativas de infraestructura, tributación sobre los más ricos y combate al cambio climático.

Así, la afirmación de Biden de que el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo , parece enterrar los gritos de guerra neoliberales del republicano Ronald Reagan, quien se lanzó al desmantelamiento del Estado de bienestar proclamando en 1981 que el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema . Este acto de fe antisocial fue refrendado tres lustros después por el demócrata Bill Clinton con su famosa frase la era del gran gobierno se ha acabado .

Falta mucho recorrido a una administración que apenas se estrena, y está por verse si este giro a favor de las mayorías se mantiene una vez que la economía deje atrás los efectos de la pandemia. Con todo, es sin duda positivo que se cuestione y se tomen medidas para remplazar un modelo económico tan pernicioso que, a lo largo de ya casi medio siglo, ha fallado de manera sistemática en sus promesas de crecimiento y que, en cambio, ha sumido a Estados Unidos y al mundo en un abismo de desigualdad, estancamiento salarial, pérdida de derechos fundamentales y destrucción sin precedentes del tejido social.

Sin dejar de reconocer el mérito de un mandatario que ha tomado decisiones a contrapelo de la ideología dominante, debe recordarse que este cambio de paradigma es posible gracias a la lucha incansable de un amplio abanico de movimientos progresistas que ni en los momentos más oscuros del neoliberalismo dejaron de abogar por la creación de un sistema más justo tanto para las mayorías trabajadoras y para el planeta, como para minorías que padecen formas particulares de exclusión, entre las que se cuentan los migrantes, los afroamericanos, las mujeres, los indígenas y quienes conforman la comunidad de la diversidad sexual.