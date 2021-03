Stella Calloni

Domingo 21 de marzo de 2021, p. 19

Buenos Aires. Mediante un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteamiento de los abogados del gigante informático Google en una causa iniciada en agosto pasado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante una frase difamatoria aparecida en un buscador de ese sitio, que la mencionaba como ladrona de la nación .

De esta manera, la Corte Suprema desestimó el reclamo de Google ante la decisión judicial de realizar un peritaje –como se había solicitado– sobre los servidores de la empresa como prueba necesaria para llevar adelante una demanda civil por daños y perjuicios. Google rechazó ese estudio, reclamado por la ex presidenta en agosto pasado y aceptado por el juez Javier Pico Terrero. Esto mismo sucedió en todas las instancias judiciales locales, como el Fuero Civil y Comercial Federal.

El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la presentación , resolvieron los cinco magistrados de la Corte, que convalidó así esa resolución previa que obliga a la empresa a entregar todos los datos asociados al nombre de la vicepresidenta desde el 17 de mayo de 2020 hasta comenzar el peritaje.