La procuraduría solicitó que la valoración médica fuese dispuesta por personal del Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la fiscalía, o médicos especialistas de un hospital público que fuesen a la cárcel para valorar la salud de la ex presidenta derechista.

Áñez fue detenida el pasado día 13 y sentenciada a prisión preventiva por su participación en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Es acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración con base en una denuncia de una ex diputada oficialista del Movimiento Al Socialismo.

La justicia boliviana amplió de cuatro a seis meses la detención preventiva para Áñez, se informó anoche.