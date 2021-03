La empresa señaló estar abierta al diálogo con las autoridades y la sociedad, para construir regulaciones en las que el trabajo independiente sea de calidad y se respete la flexibilidad. La Jornada pidió a Didi Food su postura, pero no hubo respuesta.

Avances

En medio de la problemática han surgido opciones que buscan paliar la situación de los repartidores. Sus condiciones de trabajo no son favorables. Las plataformas que los contratan no tienen relación obrero patronal con ellos. Entonces no tienen seguro, no tienen ningún tipo de prestación, son independientes, están en la calle en pleno rayo del sol. No pueden hacer su trabajo contentos, es una madriza, trabajan 12 horas diarias , dijo Pepe Ramírez, director general de Rim Rin.

La empresa ha instalado centros de descanso ubicados cerca de centros comerciales para los repartidores, donde pueden recargar las baterías de sus teléfonos celulares, tomar café, comer, ir al baño, ver televisión, utilizar el Internet, jugar y hasta tener un locker para sus objetos personales mientras cae un pedido.

Ramírez reconoció que la firma tiene un propósito monetario, pero también un objetivo social, que es ayudar a que este tipo de trabajadores cuenten con condiciones laborales dignas, pues sólo pagan 10 pesos por día.

Hasta el momento Rim Rin se encuentra en Puebla, Polanco y la colonia Roma, en la Ciudad de México, así como en León, Guanajuato.