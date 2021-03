La pérdida de agua no sólo se debe a la sobrexplotación de ríos y mantos acuíferos, también es atribuida al cambio ambiental, lo que a su vez ha impactado en la reducción cada vez más evidente de las precipitaciones; tan sólo en 2011, el norte de nuestro país vivió una de las peores sequías en 70 años, al igual que España en 2017.

La preocupación es mundial, la herramienta de Alerta Temprana Global Agua, Paz y Seguridad (WPS), financiada por el gobierno holandés, y que fue presentada al Consejo de Seguridad de la ONU, combina variables medioambientales como las precipitaciones, las malas cosechas y los factores políticos, económicos y sociales para predecir el riesgo de conflictos violentos relacionados con el agua; predijo que probablemente diversos conflictos se producirían a partir de 2020 en Irak, Irán, Mali, Nigeria, India y Pakistán. Los desarrolladores afirman que la tasa de éxito en la identificación de zonas de enfrentamientos donde podrían ocurrir muchas muertes es de 86 por ciento. La herramienta se centra actualmente en los puntos conflictivos de África, Oriente Medio y el sudeste asiático.

Aplicar medidas es un reto que debemos asumir, ya que implica no sólo realizar acciones pequeñas en casa o en nuestras empresas, sino actividades a gran escala de organismos establecidos a nivel mundial e incluso de gobiernos nacionales; la escasez de agua debe enfrentarse de manera responsable y frontal.

¿Qué podemos hacer para comenzar a revertir la situación o al menos aminorarla? Ser conscientes, comenzar por pequeñas acciones; no sólo se trata de no contaminar, sino también de no desperdiciar, de dar el uso correcto a los recursos con los que aún contamos; de no ser consumistas, de pensar en el prójimo porque si no actuamos con sensatez y pensando en el futuro, pronto nos encontraremos en una realidad postapocalíptica donde la vida, la supervivencia y la guerra giran en torno a este preciado recurso: el agua.

Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo.

Jacques Y. Cousteau

