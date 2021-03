G

uillermo Zamarripa, del Consejo Coordinador Empresarial, argumentó que, al tibio ajuste pensionario del Apartado A contenido en el Decreto AMLO-Noriega Curtis (16/12/20), le faltó incorporar el viejo anhelo neoliberal del ahorro voluntario, un complemento importante a la pensión ( El Heraldo, 12/12/20).

Justo lo que ahora, aprovechando el fallo de la SCJN (17/2/21) para que las pensiones se paguen en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo, quiere capitalizar el Segundo Eje pensionario del mal gubernamental conformado por Luis Antonio Ramírez, director general del Issste, José Tijerina, responsable de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en la SHCP, y Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, valiéndose del ahorro solidario de los trabajadores del Apartado B en Pensionissste.

En octubre de 2020, la diputada María Sara Rocha (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 100 de la Ley del Issste ( Gaceta Parlamentaria, Año XX, 111, 27/10/20), que milita en el mismo sentido que la que publicita el Segundo Eje. Esta iniciativa pretende elevar el ahorro solidario de los trabajadores del Apartado B en Pensionissste de 2 a 4 por ciento del salario base de cotización.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el acumulado histórico 2009-20 del ahorro solidario sumó 38 mil 670 millones de pesos. Si lo duplicamos, siguiendo la Iniciativa Rocha, alcanzaría 77 mil 340 millones de pesos, poco más de la mitad de los recursos de 2021 en la muy oportuna, pero mal llamada, pensión para el bienestar de los adultos mayores –en rigor, una ayuda–, que representa 135 mil millones de pesos. Por supuesto, es sólo una referencia, la comparación no es simétrica.

Respecto del fallo de la SCJN, en su conferencia matutina (5/3/21), el presidente López Obrador señaló: estoy consciente de esta injusticia y enfrentaremos el problema. Se decidió en gobiernos anteriores. Va a necesitarse destinar dinero del presupuesto. Estoy esperando que tengamos condiciones. Tengo contemplado buscar un mecanismo de compensación. Estamos aplicando un modelo económico nuevo: es economía moral .