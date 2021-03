Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 15

La asamblea de accionistas de Siglo XXI Editores, donde se daría a conocer a los nuevos poseedores de la mayoría de las acciones de ese sello, se suspendió, pues fue considerada una sesión ilegal, informó Iván Restrepo.

La razón principal para la cancelación fue que las acciones mayoritarias, en poder de Jaime Labastida, no habían sido registradas a la venta conforme a la ley y tampoco registradas por parte del nuevo propietario. Si eso no se cumple, no pueden presentarse a una sesión y, por tanto, se suspendió por falta de quórum , explicó el accionista en entrevista.

También se cuestionó la forma en que fue llamada la asamblea, ya que el consejo de administración de Siglo XXI no hizo correctamente la convocatoria.

El equipo de prensa de la editorial informó, en breve comunicado, que subsistieron ambas argumentaciones y no se realizó la sesión. Adelantó que se repetirá el proceso y se hará una convocatoria acorde.

En semanas recientes varios socios habían manifestado su oposición a la venta de títulos que el escritor (hasta entonces accionista mayoritario) hizo a empresarios de Chihuahua que no se dedican al mercado editorial.