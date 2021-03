Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 6

Pacificación y pacto de civilidad. Son dos de los ejes en torno a los que gira el proyecto de renovación de la Fiscalía General de Oaxaca en el plan de su nuevo titular, Arturo Peimbert Calvo, ratificado en el cargo por el Congreso local.

El ex director de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca parte del reconocimiento de que en la sociedad de esa entidad hay desconfianza hacia el aparato de procuración de justicia. Después de escuchar durante años a las víctimas que me tocó atender, ése es mi diagnóstico. La cosa no podría ser más grave .

Entre sus planes figura la depuración de los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, después de una revisión caso por caso y persona por persona . Como defensor durante siete años, le tocó emitir recomendaciones por responsabilidad de algunos agentes en crímenes graves, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Así define el estado de salud de la Fiscalía que ahora va a encabezar: Es un aparato que tiene dos problemas: la corrupción interna, de mandos y directivos hacia la propia base trabajadora, que labora en condiciones muy precarias aunque hay presupuesto. Y la corrupción hacia fuera, que agrava la percepción sobre la impunidad reinante . Aunque sostiene que sí hay que reconocer que hay mucha gente valiosa pero estas condiciones hacen inviable su trabajo .

–A los cuerpos policiacos, que son uno de los componentes de la Fiscalía, junto con el Ministerio Público (MP), se les relaciona –y Oaxaca no es el único caso– con la corrupción, el abuso y en ocasiones de complicidad con el crimen organizado. ¿Cómo abordar este problema? ¿Es necesaria una depuración?

–Sí, me parece que estamos ante la necesidad de hacer un diagnóstico, de revisar caso por caso, persona por persona, definir quiénes no cuentan con las aptitudes e incluso están señalados en expedientes que tienen que ver con la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos y hacer una renovación de la institución, una redefinición desus formas de trabajar. Necesitamos un cuerpo policiaco de investigacion criminal que trabaje con servicios periciales.

“Un buen arranque es empezar a ver quiénes tienen expedientes abiertos por derechos humanos. Pero cambiar la percepción de la impunidad, también es reconocer la comisión de estos delitos de alto impacto que son los menos. Creo que un mensaje muy claro que podemos enviar a la población, con el fin de que recupere la confianza, es empezar a atender estos otros casos menos graves –robo en transporte público, fraude, riñas, daño en propiedad ajena– de una manera más eficiente y ordenada. Parte del problema de percepción es que la Fiscalía no gana casos. Hay que empezar a ganarlos.”

–¿Y qué hacer con el Ministerio Público, donde también está presente la impunidad, la burocratización y la ineficiencia?

–Ahí también es necesario hacer una evaluación de los conocimientos técnicos y científicos de sus elementos, también sicoemocional y del factor de confianza. Y a partir de ahí, hacer una depuración. Después se generaría un mecanismo de formación en materia técnica, pero con perspectiva de derechos humanos. El MP está acostumbrado a acompañar al estado. Lo que tienen que entender es que son coadyuvantes de las víctimas.