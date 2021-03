N

inguno de sus patrocinadores puede quejarse, porque el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro les cumplió a cabalidad y desquitó la chuleta pactada, porque ayer concedió una suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador y validó el atraco a la nación organizado por los gobiernos neoliberales, es decir, contratos leoninos, precios por debajo del mercado y demás privilegios que las empresas privadas dedicadas a esa actividad obtuvieron por la reforma peñanietista, la certeza jurídica ofrecida por Felipe Calderón y, en general, las concesiones y permisos graciosamente entregados desde tiempos de Salinas.

Queda claro, por si hubiera duda, de que con jueces así México no necesita de más enemigos, pues impartidores de justicia como el citado se dedican a proteger el interés de los consorcios privados, especialmente extranjeros, a sabiendas que los contratos, concesiones y demás gracias (cortesía de los neoliberales) de las que gozan son dañinas para la nación.

La Jornada (Gustavo Castillo García) lo reseñó así: el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, otorgó dos suspensiones definitivas que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo, la entrada en vigor de todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juez Juan Pablo Gómez Fierro dio a conocer su decisión en torno a las suspensiones definitivas solicitadas por las empresas Eoliatec del Pacífico (francesa) y Fuerza y Energía de Tuxpan (española) en contra de la llamada reforma eléctrica. Con esta resolución y las impugnaciones realizadas por la representación del Poder Ejecutivo federal, los casos se turnarán para conocimiento y análisis de un tribunal colegiado .