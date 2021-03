Claudia me parece muy inteligente, comprometida con todas las causas, si no es ella sería Ebrard, porque es todo un negociador y está comprometido con la Cuarta Transformación.

Minerva Estrada /Mérida

Lo más seguro es que el que suceda al Presidente sea Marcelo Ebrard, sin embargo, a mí me gusta mucho la Tía Tatis.

Ana Gil /Guadalajara

Por su trayectoria y por su cercanía con AMLO, la vox populi percibe a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum como una garantía para la continuación del proyecto de la 4T hasta 2036.

Ignacio Alvarado /El Mante

Esperemos que el que quede en lugar de nuestro presidente AMLO siga con sus ideales de regresarnos la soberanía.

Leticia de la Rosa /Edomex

El Foro México

Marcelo Ebrard sería un digno sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trabajó muy bien como jefe de Gobierno. Lleva muy buenas relaciones en el extranjero. Ha dado muestras de dar continuidad al excelente trabajo que ha llevado a cabo nuestro Presidente.

Rosalía Tamayo /Edomex

No dudo que Sheinbaum es la mejor opción para suceder a López Obrador, pero tengo la impresión de que es un tanto fría como candidata. En ese sentido, Ebrard es mejor opción.

Julio César Cervantes /CDMX

Hasta ahora me parece que los posibles sucesores son muy marcados, pero habrá que esperar mínimo dos años más. Hoy están Ebrard, Sheinbaum, Santiago Nieto y Clouthier. He pensado en el general Sandoval, pero aún no es tiempo porque él no es político.

Óscar Huitrón /CDMX

Lógico que a todos los que están en la lista, porque un abanico son varios. Pero la señora Tatiana es buena opción. Le faltó Martí Batres Guadarrama.

Adriana Martínez /Edomex

Falta poner a Fernández Noroña, no es incondicional a AMLO, tiene juicio crítico, pero siempre lo ha apoyado y tiene mucho apoyo popular.

Elihú Flores Velasco /CDMX

Es pronto para el futurismo político, pero desde mi punto de vista tenemos a Tatiana Clouthier y Claudia Sheinbaum por las capacidades mostradas hasta este momento. Además, ya es tiempo de una mujer en la Presidencia.

Enrique Pérez Rodríguez /CDMX

