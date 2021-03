Considera injustas las pensiones en UMA

ada día somos menos y tenemos menos, las UMA indexan los aumentos anuales injustamente a nuestras pensiones.

Nace una esperanza: Enrique Méndez y Néstor Jiménez nos informan ayer en la sección de política de La Jornada que Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para derogar esta injusticia heredada del neoliberalismo.

Felicitamos a los reporteros, a Morena y a quien presentó la iniciativa, ojalá que ésta sea tomada con la celeridad que el caso requiere, para disfrutarlo antes de que la parca venga por nosotros (toco madera), muchas gracias.

Javier Aspuru Lloréns

Pide reforma que beneficie a jubilados por cuenta individual

Creo que debería darse una reforma a las pensiones. Me parece incorrecto que sólo se considere que éstas deben calcularse con salario mínimo para los del apartado del décimo transitorio.

Por ejemplo, en el caso de los pensionados con una retribución máxima, hoy en día, de 26 mil pesos, que ahora quieran una retribución de más de 40 mil pesos, si mañana el salario mínimo cambia a 200 pesos, imaginen de cuánto será la jubilación.

Pero nadie habla de los próximos jubilados que no están en el apartado de décimo transitorio, y que hoy están en cuentas individuales. Estos reciben, cuando mucho, 17 mil pesos, y por ese motivo –no ser del décimo transitorio– no serían beneficiados con el criterio del nuevo salario mínimo. Habría una brecha de más de 23 mil pesos entre jubilados. Por eso se me hace injusto. Entonces, hay que ver que también se beneficien los que están en cuentas individuales.

Sandalio Sandoval Valdés

Pese a recibo pagado, la CFE le corta la luz cada semana

Desde hace casi dos meses, cada semana me cortan la luz, reporto al teléfono correspondiente, a las ocho horas vienen, enseño mi recibo pagado y conectan.

Les pregunto por qué la cortan y me dicen que no saben, que quizá porque la CFE conectó mal. Mi respuesta es: ¡pues que lo arreglen! , pero no lo hacen y siguen cortándome la luz. El viernes pasado cortaron, después conectaron y me dijeron que era por la reforma . ¿Cuál? Esto es más que kafkiano. Estoy desesperada, sigo sin luz.

Ana María Aragonés

Las calificadoras son prescindibles, opina

¿Qué son las calificadoras y para qué sirven? Para nosotros, los ciudadanos de a pie, hay más preguntas que respuestas; ¿con base en qué califican, quiénes las contratan y quiénes las califican a ellas?; ¿qué servicio y beneficio dan o prestan a las grandes empresas y a cuánto asciende sus utilidades?

Los gobiernos neoliberales en México contrataron a tres llamadas agencias de calificación crediticia (Standard & Poor’s, Moody”s y Fitch Ratings) y, al parecer, su razón de ser es la de prevenir riesgos crediticios, es decir, evitar los impagos de deudas de créditos contraídos con los bancos o entidades financieras.