Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 27

Monterrey, NL., Familiares de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos por efectivos militares el 19 marzo de 2010, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), a las puertas de la institución, denunciaron que, tras la disculpa pública del gobierno federal, el caso se ha postergado y se ha apostado al olvido de las víctimas.

Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado, y Javier Arredondo, padre del joven del mismo nombre, en una conferen-cia de prensa virtual, acompañados del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, acusaron que, a 11 años del crimen, los seis militares implicados en la masacre de los estudiantes de excelencia continúan sin recibir sentencia.

Ha sido tortuoso el camino y parecía que el cambio de gobierno, la disculpa pública y el compromiso de las nuevas autoridades daba una luz para ver materializada la justicia, pero después del 19 de marzo de 2019, las promesas incumplidas y las trabas jurídicas y burocráticas hacen pensar más que existe un pacto de impunidad y una protección a favor de los militares , denunció Mercado.

De nada sirve una disculpa pública