Sábado 20 de marzo de 2021, p. 26

Mexicali, BC., Un juez de control dictó orden de aprehensión contra José Luis Ovando Patrón, delegado en Puebla del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y ex dirigente en Baja California del instituto político, por su probable participación en delitos electorales, y luego de que no se presentó a la audiencia de imputación en su contra por segunda ocasión.

Ovando Patrón y la diputada local panista Loreto Quintero están acusados desde 2019 de haber descontado durante cinco años, en el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, 2 por ciento del salario a los burócratas para ser donados a una asociación civil.

El juez de control del estado Gerardo Anguiano Ceja dijo que Ovando Patrón y Loreto Quintero fueron denunciados penalmente el año pasado por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Ovando Patrón operó, paralelamente a sus funciones de presidente estatal del PAN, la asociación civil Centro de Estudios Humanistas a la que fueron entregados 16 millones de pesos que se descontaron a los burócratas. Quintero era en el gobierno de Vega la encargada de la Oficialía Mayor y como tal autorizó los descuentos.

No acuden a audiencias

El pasado 14 de enero, el abogado de Ovando renunció durante la primera audiencia y Quintero no se presentó argumentando problemas de salud. La audiencia se reprogramó para el 18 de marzo y ahora fue Ovando quien presentó un justificante médico para no acudir, mientras Quintero lo hizo virtualmente, pero su abogado no se presentó y, de nuevo se suspendió la audiencia.