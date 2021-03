Afp y De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 20

Nueva York. Trabajadores del banco estadunidense Goldman Sachs denunciaron que laboran más de 90 horas semanales y, debido a las cargas de trabajo a distancia, sólo pueden dormir en promedio cinco horas diarias.

En una serie de documentos elaborados por trabajadores de nuevo ingreso, en su mayoría jóvenes, señalan que uno de los principales bancos del sistema financiero estadunidense exprime a su personal al máximo y ya presentan secuelas en su salud por las cargas de trabajo y estrés.

Ya no puedo dormir porque mi nivel de ansiedad se ha disparado , afirma uno de ellos en el documento. Sabía que el horario no sería de 9 a 17 horas, pero no sabía que sería de manera permanente hasta las cinco de la mañana , se quejó otro.

Por momentos no comía, ni me duchaba ni hacía nada más que trabajar desde la mañana hasta pasada la medianoche , apunta otro de los testimonios anónimos.

Un grupo de analistas jóvenes recién contratados por el banco de inversión Goldman Sachs preparó una presentación formal quejándose de las largas jornadas y el estrés de sus trabajos, por lo que solicitan una semana laboral de 80 horas como máximo.

También piden se respete su horario de descanso, que va desde las nueve de la noche del viernes hasta el domingo por la mañana, así como más tiempo para preparar juntas de trabajo, entre otras peticiones.

Los trabajadores aseguran que su relación con familiares y amigos se ha visto afectada y la mayoría dijeron que consideran buscar ayuda para hacer frente al estrés.

Como si se tratara de un documento elaborado para los clientes, la presentación se compone de 11 páginas con figuras y gráficos. Se basa en una encuesta a 13 empleados de primer año, que afirman haber trabajado un promedio de 98 horas semanales desde el inicio de 2021.