Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. a12

Al momento de leer estas líneas, ya es primavera. El equinoccio ocurrió a las 3:37 horas, tiempo del centro de México. Para celebrarlo, pongamos a sonar un álbum asaz hermoso, como la primavera: You Must Believe in Spring, de Bill Evans. También podemos releer una obra maestra: Espera a la primavera, Bandini, del maestro John Fante. Y en la mente proyectemos un mural: Allegoria della Primavera, tesoro nacido en el Renacimiento, de Sandro Botticelli.

¿Listos?

La ancrusa es un ancla hendida en nuestros párpados: un clúster gregario en piano, unísono con la nota más grave del contrabajo. Avanza la frase en piano, produce glissandi el bajo. Estamos, apenas unos segundos de música, ya en trance.

You Must Believe in Spring es uno de los álbumes más hermosos, al que podemos acudir cada vez que el sol se esconda en pleno día. El contenido de este disco todo lo ilumina.

Sonreímos. Bailamos: B Minor Waltz (For Ellaine), se titula el track inicial. Bailar un vals en Si Menor es una bonita manera de celebrar la primavera.

Lo sabe Eliot Zigmund, y por eso danza rondas con las baquetas en el aire para producir efectos como los de un hada cuando hace aparecer estrellas en la frente de las personas que están escuchando este disco: tss, tssss, paaasss, estallan las estrellitas como pompas de jabón.

Emulando elfos, Eddie Gomez danza con su contrabajo acústico y el efecto es semejante al trazo que deja en el agua un delfín cuando danza en altamar. Sus glissandi son en realidad travesuras disfrazadas de versos epifánicos.

La belleza de You Must Believe in Spring es una procesión en pos del Grial; la pieza que da título al disco es una derivación del arte cinematográfico: el musical Les Demoiselles de Rochefort (1967), dirigido por Jacques Demy, conjunta la belleza de Catherine Deneuve y otras actrices y actores con la música del gran Michel Legrand, quien tituló Chanson de Maxence (por el nombre de uno de los personajes del filme) a la pieza que conoceríamos diez años más tarde como You Must Believe in Spring.

Eddie Gomez remplazó a Scott LaFaro mientras Eliot Zigmund a Paul Motian en el Trío de Bill Evans, que ya había alcanzado lo sublime en discos anteriores, y con este, You Must Believe in Spring, los tres músicos alcanzan el Nirvana nuevamente.

Ese vals inicial, dedicado a Ellaine, su mujer, encabeza el repertorio de consecuciones formales, resplandor creativo donde respira el espíritu de Debussy, cantila el poderío orquestador de Ravel, deambula el espíritu romántico de Chopin. Danzan las hadas.

Porque no se puede entender el genio de Keith Jarrett, por ejemplo, sin tomar en cuenta los trabajos pioneros del peón Bill Evans, ni el talento crucial de Chick Corea, ni el de Brad Mehldau, entre otros genios que entendieron el formato trío acústico en jazz como la gran continuación de la historia entera del repertorio cuarteto de cuerda en el ámbito de la música clásica.

Música de cámara, eso es lo que tuvo siempre entre ceja y ceja Bill Evans desde que todavía niño comenzó a trabajar como acompañante de baile en orquestas y giras.

Por eso luego de encaminar los pasos de baile en multitudes, en la soledad de su cuarto de hotel repasaba El Clave Bien Temperado de Bach, para fortalecer su técnica y encontrar un sonido propio.