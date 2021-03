Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 4

Al salir de las instalaciones subterráneas de la estación Hidalgo del Metro, el transeúnte se encuentra con el Jardín urbano, mural construido con piedra volcánica y cantera mexicana por Vicente Rojo. El paisaje mexicano, claro, preciso y limpio, que simula el follaje con elementos circulares, es una de las últimas obras de arte público del artista mexicano fallecido a los 89 años.

No me gusta hacer en la calle nada vistoso, tampoco que lleve mi nombre. Todo lo que se hace urbano, si los viandantes lo ven y les gusta, que lo hagan suyo. Creo que el autor debe desaparecer en cualquier obra pública , afirmaba el escultor al hablar sobre el proceso de creación.

La obra, ubicada en la fachada oeste de lo que fue el hotel de Cortés, ahora Museo Kaluz, se inauguró en octubre pasado. Los elementos que asemejan un arbolado sobre Paseo de la Reforma fueron labrados con una paleta de tonos grises que respeta el espíritu del edificio antiguo que alguna vez fue el hostal de Santo Domingo de Villanueva. Desde las alturas se divisa la Alameda Central y la Torre Latinoamericana.