Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 3

Como homenaje al recién fallecido artista, La Jornada recuerda la charla que brindó Uribe en esa edición de la feria.

Vicente Rojo “es una guía para México en muchísimos terrenos, muchos más de los que él puede reconocer, no sólo el editorial, también en la cultura con su obra, pero no sólo ésta: era capaz de promover a todos sus compañeros de generación.

“No sólo eso, también del diseño, tarea en la que es muy difícil que se vea su huella, pero si no hubiera existido, todos los libros y todos los periódicos y todas las revistas de este país serían feas.

“Es como un Rey Midas: todo lo que toca lo convierte en hermoso; lo que tú habías hecho con tus ideas, le daba pasos mágicos: ‘quítale esto, ponle una cosita aquí, quítale acá’, y ya está, de pronto se veía el cambio de aquello que habías presentado, que parecía algo bueno, y cuando te lo dice Vicente, lo vuelves a ver y piensas: ‘soy de una torpeza increíble, Vicente tiene toda la razón’; así aprendí.”

De acuerdo con Uribe, Rojo renovó la cara de la literatura mexicana. “Hacía las portadas de Era, obviamente, todas… y también hizo el diseño de las revistas de la Universidad, las revistas de Octavio Paz, hizo el diseño del periódico La Jornada; es decir, visualmente tenemos un bagaje cultural que viene de una persona”.

Sobre sus otras facetas, agregó: “La gente cree que es pintor, y sí, pero es editor; la prueba es la editorial en la que trabajo. Un día me dijo: ‘lo más importante que he hecho en mi vida es Ediciones Era’, y me sorprendí, porque ha hecho tantísimas cosas que me conmovió mucho que dijera eso”.