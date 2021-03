Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada

Viernes 19 de marzo de 2021, p. 17

Raquel Sosa Elízaga, directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), respondió a los amuzgos defensores del agua y a los ejidatarios de Xochistlahuaca, Guerrero, acerca del involucramiento de la sede de la UB en dicha localidad en el desarrollo de un proyecto energético zonal. Dice haberse enterado del asunto por la información publicada en La Jornada el pasado día 16.

“Lamento muchísimo este de-sencuentro que el coordinador académico de la citada sede, Román Rivas, no sólo no me informara de su participación en este proyecto, sino que firmara un documento oficial dirigido a Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) sin ninguna autorización nuestra.