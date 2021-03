Aumentan casos en Sonora

El reporte quincenal señala también que, al 15 de marzo, en 426 municipios del país (17.2 por ciento) no se han registrado decesos por Covid-19; la mayoría de ellos se localizan en Oaxaca (69.2 por ciento), Chiapas (9.4 por ciento) y Puebla (4.7 por ciento). Adicionalmente, hay 15 municipios donde existen casos activos del virus y no se han registrado defunciones por esta causa; éstos se localizan principalmente en Oaxaca. De acuerdo con el reporte, se mantiene la tendencia de que 77.7 por ciento de casos registrados de Covid-19 ha sido en personas de 18 a 59 años, mientras que 18.7 por ciento de los contagios se registró en personas de 60 o más años. No obstante, 63.4 por ciento de los fallecimientos corresponden a personas de 60 o más años.

Asimismo, indica que en los últimos 14 días el número de casos activos disminuyó en 26 entidades del país, principalmente en la Ciudad de México (de 17 mil 101 a 14 mil 21), estado de México (de 4 mil 615 a 3 mil 725) y Guanajuato (de mil 983 a mil 271). De las seis entidades en las que se observó aumento de casos activos, Sonora tuvo el mayor aumento, con 163.