La farmacéutica BioCubaFarma confirmó el funcionamiento de seis líneas de producción que garantiza la fabricación de las cinco vacunas cubanas anti-Covid y permitirá iniciar en agosto la inmunización masiva en la isla. Cuba cuenta en este momento con cinco proyectos de inmunológico –Soberana 01, 02 y Plus, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas; Abdala y Mambisa, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología–, dos de ellas (Soberana 02 y Abdala) en la fase III y etapa final del estudio clínico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró su llamado a seguir vacunando con el inmunizante de AstraZeneca, que es muy económico y no requiere congeladores para su conservación, sólo refrigeradores.

La EMA reconoció que no descarta que el fármaco pueda estar asociado con algunos episodios de trombos sanguíneos excepcionales, pero aseguró que no está asociada con un mayor riesgo de trombosis sanguínea y los beneficios superan con creces los riesgos.

Las vacunas existentes pueden proteger contra la variante del coronavirus detectada en Brasil, según un estudio de la Universidad de Oxford, que examinó el impacto de los anticuerpos naturales e inducidos por vacunas en diferentes cepas.

Estos datos sugieren que los anticuerpos inducidos por vacunas y naturales aún pueden neutralizar estas variantes, pero en niveles más bajos , reportó el estudio. “Es importante destacar que la cepa P1 ‘brasileña’ puede ser menos resistente a estos anticuerpos de lo que se temía en un principio.”

El sistema inmune de los vacunados neutraliza todas las variantes peligrosas del coronavirus, según un estudio dirigido por investigadores del centro de vacunas de La Jolla, en Estados Unidos, que muestra que los glóbulos blancos de personas ya contagiadas o que recibieron inyecciones de ARN combaten las versiones mutantes del patógeno surgidas en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y California.

Italia homenajeó a los 103 mil muertos por la pandemia en Bérgamo en la primera Jornada Nacional en Memoria de las víctimas del coronavirus; mientras, crece la tercera ola de contagios en el país. Varias regiones francesas comenzarán un nuevo confinamiento de un mes.

El objetivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de inocular 100 millones de dosis de la vacuna en sus primeros 100 días de mandato se cumplirá el viernes, mucho antes de la meta original.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso a Biden donar a Brasil parte del excedente de vacunas que tiene Estados Unidos, en una entrevista con la periodista Christiane Amanpour de CNN. Lula comentó la posibilidad de donación de 10 millones de dosis del inmunizante de AstraZeneca que no puede ser utilizado en aquella nación porque no ha sido autorizado.

La pandemia ha dejado 121 millones 594 mil 617 casos confirmados, 2 millones 686 mil 444 fallecidos y 68 millones 904 mil 588 personas recuperadas en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.