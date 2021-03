“Por cierto, hoy en la mañana me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana los magistrados, en un asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no la solicitaba”, afirmó.

En la conferencia de prensa matutina, al responder acerca de distintos asuntos, el mandatario aseveró que está al tanto de todos los juicios en curso para no perderlos y evitar afectaciones al erario.

Esto lo tiene que resolver (el Consejo de) la Judicatura; sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras diciendo que (la solicitud de investigación) es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir , señaló.

En otro tema, subrayó que aunque el secretario de Hacienda le ha informado de la perspectiva de obtener 300 mil millones de pesos adicionales, debido a la variación del precio del crudo, no echará campanas al vuelo y será precavido, porque por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica , como ocurrió a causa de la pandemia, y es necesario estar preparados, con finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene

Hay que cuidar, no confiarnos para que no venga una tercera ola, la pandemia no ha terminado .

El excedente sería participable para las entidades federativas, anunció.

Consideró incluso la viabilidad de una reforma fiscal precisamente para aliviar las arcas de los estados, pero a partir de la honestidad, sin aumentar impuestos, sin incrementar la deuda pública, porque de lo contrario darles más dinero sería un barril sin fondo, advirtió.

Ante la petición del gobernador de Veracruz para construir un tren ligero en Xalapa, también expresó que se debe actuar con cautela porque el objetivo de su administración es no dejar obras inconclusas.

Habló de la democracia sindical. Hizo un llamado a los aspirantes a encabezar organizaciones gremiales que no luchen sólo para llegar al puesto sino ser distintos al charrismo. Aclaró que esa transformación es un asunto de los trabajadores y que el gobierno no debe meterse.