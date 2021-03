No hay escrúpulo alguno, sólo vale aspirar a una riqueza desmedida. Las escuelas de derecho en México propician la ganancia pronta y desalientan el rigor del conocimiento ético e histórico. Los jueces no pueden cobijarse en el manto de la autonomía y la independencia si el interés de los recursos del país están de por medio.

Me hubiera gustado ser un tlacuilo dibujante y escritor (que entonces eran lo mismo) de códices prehispánicos oculto en la selva o en los llanos de lo que más tarde se llamaría México , escribió Vicente Rojo, en el prólogo de su libro, Alas de papel y lo logró al convertirse en el tlacuilo de La tinta negra y roja (antología de poesía náhuatl del maestro Miguel León Portilla). Y se colocó al lado del prudente y del sabio y cuidó de la tinta negra y la roja de La Jornada y la de los libros, las pinturas y las esculturas y se volvió in tlamantini (el sabio) y en su obra nos mostró in temicamatl, in cuicatl (los sueños y los cantos) y antes de irse, forjó un xochimapictli (manojo de flores) con cada una de su obras. Gracias por tanto, maestro.

Honra al librero Enrique Fuentes

Enrique Fuentes, sin duda, fue un librero fuera de serie y un hombre íntegro y confiado. Hace unos 25 años, iba a la Librería Madero, sin saber que Enrique era el propietario. Fue ahí que me entusiasmaron tres tomos de la vida en México, en varios sexenios, de Salvador Novo. Al quererlos pagar, me di cuenta de que no tenía la cantidad suficiente para adquirirlos; por lo tanto, los dejé en su lugar.

El señor Fuentes observó y me preguntó por qué los dejaba; le expliqué y él me dijo: se los puede llevar y después venga a pagarlos . Me sorprendió su confianza en un desconocido; pero acepté. Después, fui y le pagué. Hace dos años, por última vez, lo saludé en la nueva sede de la librería, como siempre salí satisfecho de comprarle a ese excepcional librero.

Jesús Ricardo Zúñiga

Injusta exclusión de catedráticos del SNI

No es parejo el Sistema Nacional de Investigadores. Cancela el apoyo económico, según el nivel III, II, I, a los que se desempeñan en las universidades privadas. Intrínsecamente, ello no es justo. La investigación científica, si efectivamente lo es, no distingue si el investigador está en un centro público o privado. Scientia est cognitio rerum per causas, es la definición de Aristóteles.

Tal dualidad es injusta. Y cito un contraejemplo de lo que sería justo. El actual director general del Instituto Politécnico Nacional, es SNI Nivel II, muy merecido lo tiene. Sin embargo, en la mañanera de su presentación en Palacio Nacional, quien lo presentó, Esteban Moctezuma, insistió que era académico en Oxford. Es cierto, Oxford es la quinta universidad del mundo, pero no es una institución pública. Concluyo el Aquinate: los investigadores de centros privados, si son investigadores, deben ser considerados como lo son sus pares en centros públicos.

Rubén Mares

Zoia Fernández, Aleida Sánchez, José Luis Llanes, Adriana Guerrero, Alejandro Heredia, Roxana Milan, Jorge Paz y Minerva Mendoza

Lluvia de amparos contra la soberanía eléctrica

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Berinstain Teresa Moreno Víctor Hugo Alpizar, José Salcido.