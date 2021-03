Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 19 de marzo de 2021, p. 7

Una intuición cruzó la mente de sir Richard Starkey, a finales de octubre de 2019, justo al lanzar su álbum número 20 y el más reciente de estudio, What’s My Name (Roccabella West/Universal Music), que probablemente sería su último trabajo en disco compacto y que, en adelante, aún sin imaginar la aparición del virus SARS-CoV-2 ni la contingencia por la pandemia, sólo produciría canciones individuales.

Pese a que la crisis sanitaria, provocada por el Covid-19, lo obligó a cancelar dos giras con agenda llena, el octogenario músico, originario de Liverpool (7 de julio de 1940), más conocido por su nombre artístico, Ringo Starr, decidió un buen día en la playa que quería grabar un disco.

Sin embargo, debido a la compleja situación en la que había que acostumbrarse a las restricciones por doquiera que fueras y a que no deseaba seguir las complicaciones de producir un álbum completo –un disco con 10 temas es muy gozoso, pero al mismo tiempo es un trabajo serio, asegura–, concibió una grabación a la vieja usanza: un disco Extended Play (EP), con cuatro temas que acabarían por ser cinco, puesto que resulta mucho más sencillo de crear.

Pensé en hacer cuatro temas, pegarle a la batería y pasar el rato con un grupo de músicos, y eso es lo que hice , comparte con una mirada de satisfacción, que se observa a través de sus sempiternos lentes de sol.

Colaboración a distancia

Entre los Fab Four, es decir Los Beatles, Ringo Starr era el más alegre, sonriente y, por supuesto, quien mantuvo la amistad con el resto de los integrantes del grupo tras la separación y disputas legales, además de colaborar con ellos sin problemas, al grado de que sólo dos de sus discos, Ringo (1973) y Ringo’s Rotogravure (1976), tienen participaciones y composiciones del exitoso cuarteto. No es una sorpresa, por tanto, que para este nuevo proyecto Zoom In (Universal Music, 2021), cuente no sólo con Paul McCartney en los coros, sino con otros importantes músicos.

La producción incluye cinco temas. Uno es Here’s To The Night, de Diane Warren, que le envió el tema en diciembre y luego consiguió algunos músicos para ayudar en los coros; Starr invitó a la otra mitad: Dave Grohl, Ben Harper, Joe Walsh, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Jenny Lewis, Chris Stapleton y una larga lista de amigos.

Para el tema Zoom In, Zoom Out, de Jeff Silbar, se hizo de los servicios de Robby Krieger, guitarrista de The Doors, un gran ser humano . Él tocó en su estudio y luego le envió el material, una práctica bastante común en estos días de cuarentena global, al grado que este año ha participado ya en unos cinco discos sin haber salido del cuarto de la batería.

En ese espacio, junto con el ingeniero Bruce Sugar, coescribió una canción de reggae, Waiting For The Tide to Turn, para la que invitó a Tony Chen, quien fue guitarrista de Bob Marley y de The Wailers.

Otro importante compositor de la industria, Sam Hollander –con el que colaboró en su último álbum–, escribió Teach Me To Tango, rocanrol clásico, en el que, curiosamente, faltaba un pequeño relleno de tambor para una parte de la pieza, producida en su estudio de Nueva York. Así que en los créditos Ringo aparece como vocalista y tamborilero de relleno. En un proyecto como éste, afirma emocionado, puedes permitirte ese tipo de cosas .